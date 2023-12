Alex Feys (67) organiseert schrijfmarathon Amnesty International in Tielt: “Mensenrechten worden nog altijd geschonden”

Komend weekend kan wie dat wil weer eerlijke en feestelijke cadeautjes gaan inslaan tijdens de Oxfam-geschenkenbeurs in Tielt. Een bijzonder plaatsje is weggelegd voor Amnesty International, die er een schrijfmarathon organiseert. Drijvende kracht achter de marathon is Alex Feys. “De mensenrechten worden nog steeds op grote schaal geschonden.”

Alex Feys is een bekend gezicht in Tielt en omgeving. Niet alleen was hij jarenlang administratief directeur in De Zande, hij is ook muzikant bij Zanglust en de bands Noise Tit en Final Straits. Maar daarnaast is hij ook erg gevoelig voor onrecht in de wereld en het niet naleven van de mensenrechten. Zijn engagement bij Amnesty International is daar het resultaat van.

Hoe is je engagement bij Amnesty International er gekomen?

“Ik ben eigenlijk al sinds jaar en dag lid van Amnesty International en schreef al heel vaak brieven en tekende petities, ook online. Na mijn pensioen vreesde ik in gewetensnood te belanden mocht ik mijn engagement voor het aanklagen van vaak grove schendingen van mensenrechten niet opdrijven. Ik had ook gemerkt dat er in Tielt nog nooit iemand de organisatie van de schrijfmarathon op zich had genomen. Daar is nu verandering in gekomen.”

“Dat mijn inzet naar Amnesty International gaat, heeft er ook mee te maken dat het een onafhankelijke en onpartijdige organisatie is. De organisatie draait voornamelijk op giften en donaties. Amnesty International is niet gebonden aan enige regering, politieke partij, ideologie, economisch belang of religie.”

Voor mensen die Amnesty International niet kennen: wat doen zij precies?

“Amnesty International is een wereldwijde, onafhankelijke en onpartijdige organisatie van meer dan 10 miljoen mensen, actief in meer dan 150 landen, die opkomt voor een wereld waarin alle mensenrechten worden nageleefd. Met dit doel voor ogen voert zij actie voor een wereld waarin iedereen in vrijheid kan leven en waar respect heerst voor de fundamentele rechten en vrijheden van álle mensen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, nationale of etnische afkomst, ras, religie, taal of andere status. Amnesty International ontstond in 1961, in een tijd waar veel mensen de gruwel van de oorlog nog aan den lijve hadden ondervonden. In de jaren 1970 kwam de grote bekendheid dan.”

Is er dan na al die jaren nog steeds zo’n grote nood aan een organisatie als Amnesty International?

“Wereldwijd worden mensenrechten nog altijd op massieve schaal geschonden. Maar ook hier in Europa, in België, in Vlaanderen, is het goed de vinger aan de pols te houden. We mogen niet denken dat onze fundamentele rechten voor eeuwig verworven zijn. Ik merk toch vaak dat mensen hun afkeer uiten van onze democratische instellingen en dat vanuit de meest oppervlakkige argumentatie. Dan slaat de schrik mij om het hart.”

“We mogen niet denken dat onze fundamentele rechten voor eeuwig verworven zijn”

“Je ziet het in onze Europese partnerlanden zoals Hongarije, dat figuren die een loopje nemen met de rechten van de burgers hun ding kunnen doen. Het begint vaak met het manipuleren van het verkiezingsproces met de hulp van malafide regimes, zoals Rusland. Eens aan de macht worden burgerrechten systematisch uitgehold. Ook in ons eigen land hebben we dit soort autoritaire figuren, zonder namen te noemen. Als zij een land als Hongarije als rolmodel gaan nemen… Amnesty zal nog veel werk op de plank hebben.”

Straks organiseren jullie een nieuwe schrijfmarathon. Wat is daar de bedoeling van?

“Een belangrijk actiemiddel bij Amnesty International bestaat uit het schrijven van brieven aan instanties die schendingen plegen en aan personen die het slachtoffer zijn van deze schendingen. Jaarlijks organiseert Amnesty een actie waarbij in de loop van de hele maand december mensen wereldwijd brieven schrijven om dit onrecht te stoppen. Dat is de schrijfmarathon. Sommigen schrijven in hun eentje, maar over heel Vlaanderen worden schrijfacties opgezet op een grotere schaal en wordt er in groep geschreven. Dat kan dit weekend dus in Tielt door een of meerdere brieven te schrijven en dat op de geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkel Tielt.”

“We zijn dankbaar dat we de kans krijgen daar een stand te zetten. We leggen schrijfmateriaal klaar en ook voorbeeldbrieven die dan kunnen overgeschreven worden. Die onderteken je dan met naam en eventueel je adres, waarna de brieven worden gebundeld en opgestuurd naar de hoofdzetel van Amnesty International Vlaanderen. Zij geven die dan door aan de betrokken ambassades. Je kan er ook solidariteitskaartjes schrijven die aan de betrokkenen of hun naasten worden bezorgd. We rollen in elk geval de rode loper uit voor elke bezoeker of passant.”

De schrijfmarathon vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 december in het Taborhuis (de vroegere Paterskerk) in de Kortrijkstraat in Tielt en dat tijdens de geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkel. Die is telkens geopend van 11 uur tot 18 uur.