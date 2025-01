Aldi-winkel in Tielt sluit voor verbouwingen

De Aldi-winkel in de Stationsstraat in Tielt gaat op zaterdag 18 januari om 16 uur dicht voor verbouwingswerken, waarbij het aanbod groenten en fruit naar de voorkant van de winkel verplaatst wordt. Op zaterdagochtend 25 januari heropent de winkel.

De supermarktketen is al langer bezig met een herinrichting van de filialen. Dit jaar zit de discounter in de laatste rechte lijn en zullen zo’n zeventig winkels vernieuwd worden, waaronder die in Tielt. De grootste verandering is dat klanten meteen de verse groenten en fruit bij het binnenkomen zullen vinden, zodat een versmarktbeleving gecreëerd wordt. Ook het eiland met de wekelijkse promo’s komt bij de ingang van de winkel. De bakkerijafdeling blijft aanwezig in de eerste gang, net als het aanbod vers vlees en vis.

“Winkelen wordt met deze nieuwe winkelinrichting nog eenvoudiger”, zegt Marnick Evers, Manager Verkoop van het regionale hoofdkantoor in Roeselare. “Verse producten staan bovenaan het boodschappenlijstje. Door ze onmiddellijk vooraan aan te bieden, kunnen klanten de winkelkar meteen vullen met het meest essentiële. De klanten smaken deze nieuwe presentatie. We merken dat verse producten bij de reeds heringerichte winkels vaker in de winkelkar belanden.”

De supermarktketen geeft nog mee dat klanten tijdens de sluitingsperiode terecht kunnen in de filialen in Ardooie, Wingene en Ingelmunster.