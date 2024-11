Alcoholvrij bier ‘Tante Nonneke’ voor 102-jarige zuster Renata

In het hoofdklooster in de Schoolstraat in Ingelmunster werd de 102-jarige zuster Renata gevierd. De zuster wordt door haar familieleden aangesproken met ‘Tante Nonneke’. Het personeel overhandigde blikken alcoholvrij bier ‘Tante Nonneke’ aan de jarige zuster.

Op 21 november 1922 werd Maria Rotty geboren in een groot gezin van acht kinderen, waarvan de laatste twee het levenslicht zagen na haar intrede in 1939 in het klooster. Vanaf 1945 tot 1947 gaf ze als jonge onderwijzeres eerst les in de jongensschool in de Schoolstraat. Daarna werkte ze een tijdje in de Warande, later de Sint-Jozefsschool. Van 1948 tot 1966 stond ze voor de klas in de gemengde gemeenteschool in Sint-Jacobs-Kapelle.

Vervolgens werd ze benoemd in Oudekapelle, waar ze tot 1971 actief was. In die gemeenteschool had zuster Renata alle leerjaren in één klas. Voor het lezen en rekenen in het eerste leerjaar kreeg ze hulp van een andere zuster. Op beide parochies verzorgde ze ook de liturgie, zowel orgel als zang. Vanaf 1971 tot 1983 volgde er voor haar nog een lange etappe in de gesubsidieerde vrije meisjesschool.

Eens met pensioen werkte zuster Renata nog in de administratie van het hoofdklooster en deed ze ook poetswerk op de ziekenafdeling. Ze had een enorme kennis van planten, die ze jarenlang verzorgde.

Wandelen

Nog altijd leeft zuster Renata vanuit een diepe religieuze overtuiging. Ze is slechtziend en hoort niet meer zo goed, maar ze blijft heel dankbaar. Bij mooi weer wandelt de zuster – met begeleiding – nog met haar rollator in de tuin van het klooster.

Precies op de dag van haar 102de verjaardag werd ze in het hoofdklooster gehuldigd door haar medezusters, personeelsleden en dit in aanwezigheid van burgemeester Kurt Windels en de schepenen Martine Verhamme en Trui Lambrecht. De burgemeester zei dat in de voorbije jaren nog maar één man 100 jaar werd. De andere waren allemaal vrouwen en meest met de voornaam Maria.

De gemeente overhandigde aan de zuster een bloem. De koning zorgde eveneens voor een geschenk.