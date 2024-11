Albert blaast 100 kaarsjes uit

Op 15 november was er groot feest in woonzorgcentrum Blijvelde, want bewoner Albert Vandewalle werd honderd jaar. Hij kreeg het bezoek van zijn familie en ook het gemeentebestuur kwam langs om de nieuwe eeuweling te feliciteren.

Albert zag het levenslicht op 15 november 1924. Hij groeide op in een landbouwersgezin van maar liefst 12 kinderen. Als jongeman leerde hij al snel zijn toekomstige echtgenote Agnes kennen. Ook zij groeide op in een landbouwersfamilie. Het jonge koppel trouwde op 6 oktober 1956 en hun huwelijk werd gezegend met drie kinderen: hun zoon Johan werd geboren in 1957, dochter Greta zag het levenslicht in 1958 en hun derde kind, opnieuw een zoon, Eric, werd in het gezin verwelkomd in 1962. Met hun boerderij, een handel in veevoeders en hun gezin, hadden Albert en Agnes de handen meer dan vol. Albert en Agnes waren een goeie tandem en samen hebben ze hard gewerkt tot op hogere leeftijd. Alberts grootste hobby was buiten werken in de tuin, want die leek altijd op een modeltuin uit de boekjes.

Daarnaast is Albert ook een echte familieman, die bijzonder fier is op zijn gezin en familie. Die is ondertussen uitgebreid met negen kleinkinderen en achttien achterkleinkinderen, terwijl er ook nog eentje op komst is. Albert is en blijft een volksmens in hart en nieren en is ook de man van grappen en grollen, van spreuken en gedichten. Zijn bekende levensspreuk die hij met veel trots nog dagelijks tegen iedereen als goede raad meegeeft, is het geheim van een goed huwelijk: Geven, toegeven, vergeven en nooit opgeven, dat is toch niet overdreven?