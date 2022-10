Albasten huwelijk voor Robert (97) en Norma (94)

Robert Segers en Norma Gryson zijn liefst 75 jaar getrouwd. Een uitzonderlijke gebeurtenis, die in het bijzijn van familie in het stadhuis met de nodige luister gevierd werd.

Robert (97) en Norma (94) zijn allebei geboren en getogen Menenaars. Robert werd geboren in een noodwoning achter de kazerne. Hij ging naar school bij de Broeders Van Dale. Zijn vader was stoker in een lokale olieslagerij en moeder was huisvrouw. Norma groeide samen met haar broer op in de Kroonstraat en ze ging naar de gemeenteschool. Haar vader was metselaar en haar moeder stoelenvlechter.

Onbekende getuige

“Ik zag Norma voor het eerst in cinema Royale in de Bruggestraat, ze was daar met haar moeder. Later volgde ons eerste afspraakje”, vertelt Robert. Op 11 oktober 1947 stapten ze in het huwelijksbootje.

Ik maak nog zelf eten en doe de was en de plas – Norma Gryson

“Ik droeg een blauw kleedje en een witte mantel en Robert een blauw kostuum. Mijn broer was getuige alsook een familielid uit Tienen. Die was als kleermaker laat klaar met werken, miste zijn trein en strandde in Kortrijk. We hebben toen de eerste de beste persoon als getuige genomen”, weet Norma. “Voor het feestmaal bij Robert thuis moesten we al een tijdje van tevoren rantsoenbonnen sparen. ‘s Avonds trokken we dan nog met de familie naar de cafés in de Bruggestraat.”

Wonen nog thuis

Robert was eerst schoenmaker en was vanaf 1949 beroepsmilitair in het depot van West-Rozebeke. Norma zorgde als huisvrouw voor de kinderen Jean-Pierre en Nathalie. Er zijn drie kleinkinderen Tina, Emmie en Tanguy en twee achterkleinkinderen Leon en Titus. Na al die jaren woont het koppel nog steeds in dezelfde woning in de Bruggestraat. “Ik maak nog zelf eten en doe de was en de plas. Alleen het poetsen doe ik niet meer zelf”, zegt Norma. “We tuinieren nog in de mate van het mogelijke en als doe-het-zelver prutst Robert aan alles in huis.”

Over het recept voor 75 jaar huwelijk hoeft het kwieke albasten echtpaar niet lang na te denken. “Gezond eten, tot wel drie keer per week vis. We gaan nog steeds met de trein naar Roeselare om daar op de markt vis te kopen. Ook reizen we wel eens naar Brugge en Oostende”, besluiten ze.