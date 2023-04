Al 500 nominaties voor ‘Brugge Awards’ voor ondernemers: “Evenement leeft enorm”

De eerste editie van de Brugge Awards, waarbij Brugse ondernemers en bedrijven in de prijzen kunnen vallen, kan op bijzonder veel belangstelling rekenen. “Er liepen al ruim 500 nominaties binnen voor in totaal zo’n 270 verschillende ondernemingen”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit).

Op maandag 5 juni vindt in het Beurs Meeting en Congres Center (BMCC) de eerste editie van de Brugge Awards plaats. Met dit initiatief willen het ondernemersplatform Brugge.inc en Stad Brugge de Brugse ondernemers op een positieve manier in de kijker zetten.

“Het is duidelijk dat het evenement leeft bij de Brugse ondernemers. We kregen via de website www.bruggeawards.be al meer dan 500 nominaties binnen. In totaal werden er zo’n 270 verschillende ondernemingen genomineerd”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys.

Negen categorieën

Er zijn negen categorieën voorzien, namelijk Start-up, Tech Scale, Shoppingbeleving, Verrassende horeca, Flavourite Bruges award, Nieuwbouw/renovatie, Green Award, Brugs ambassadeur en Onderneming van het jaar.

Na de paasvakantie buigt een professionele jury, bestaande uit experts van buiten Brugge, zich over de ingediende dossiers om om in elk van de negen categorieën vijf laureaten te selecteren. Deze jury kiest voor elk van de negen categorieën ook een winnaar die bekend gemaakt wordt tijdens de gala-avond op maandag 5 juni in het BMCC. Enkel voor de award ‘Onderneming’ van het jaar wordt er de avond zelf gestemd door de aanwezigen; zij kiezen een winnaar uit de vijf laureaten. De award zelf is van de hand van de Brugse letterbeeldhouwster Maud Bekaert.

Intussen is ook de ticketverkoop voor de gala-avond opgestart. Rani Deconinck zorgt voor de presentatie van het academische gedeelte en daarna vindt een walkingdiner met mogelijkheid tot netwerken plaats. De avond wordt feestelijk afgesloten door DJ Sven Ornelis. Tickets kosten 135 euro en zijn te koop via de website www.bruggeawards.be.