Agnes Verdievel blaast 101 kaarsjes uit in het Klaverveld

In het woonzorgcentrum Klaverveld mocht Agnes Verdievel 101 kaarsjes uitblazen. “Ik heb nooit last gehad van stress. Dat heeft me waarschijnlijk geholpen om zo oud te worden”, deelt Agnes een gouden tip.

Agnes werd geboren op 2 januari 1924 in Aartrijke als dochter van Boudewijn Verdievel en Emelia Verschaeve. Ze had nog een oudere broer Emiel en een jongere zus Clara. “In haar jonge jaren is Agnes een poos erg ziek geweest. Iets wat vandaag met medicatie snel verholpen zou kunnen worden, maar toentertijd was er nog niet zoveel medicatie beschikbaar en moest men zich verhelpen met enkele simpele, eigen bereide recepten in de hoop dat die zouden helpen”, begint burgemeester Annick Vermeulen, die de 101-jarige ging feliciteren samen met de kersverse schepenen Sofie Pollet en Bart Vergote.

Als 16-jarige in het jaar 1940 heeft Agnes heel bewust de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Agnes was een beloftevolle studente en ging op internaat in Heverlee bij Leuven. Door de oorlog moest ze haar studies stoppen. Op 19 juni 1948 stapte Agnes in het huwelijksbootje met Cyriel De Grande. Hij overleed in 2009. Het echtpaar kreeg twee zonen. Oudste zoon Dirk werd geboren in 1952 en Jan zag het levenslicht in 1957. Agnes heeft vier kleinkinderen Magali, Björn, Stijn en Sofie en vijf achterkleinkinderen: Mathis, Eloni, Ciel, Leon en Willo.

Agnes werkte achtereenvolgens in Zevenkerken, Flandria en Superia. Na een onderbreking als huisvrouw om voor de kinderen te zorgen, ging ze aan de slag bij de krant Het Laatste Nieuws en bij de firma Naessens in Zedelgem.

Geen stress

Agnes ontving burgemeester Vermeulen en de schepenen vorig jaar voor haar honderdste verjaardag nog bij haar thuis in de Veldegemsestraat in Veldegem. Ondertussen heeft ze haar intrek genomen in het woonzorgcentrum Klaverveld in Zedelgem. “Mijn geheim om zo oud te worden? Gewoon blijven ademen. Het helpt waarschijnlijk ook dat ik altijd heel goed met stress kon omgaan. Ik heb er eigenlijk nooit veel last van gehad”, besluit Agnes met een gouden tip. (BC)