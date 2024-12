Afvalophalingen in Brugse poortstraten vanaf 9 december overdag

Stad Brugge en IVBO hebben beslist om vanaf maandag 9 december geen avondophaling meer te organiseren in de poortstraten. De afvalophalingen zullen vanaf dan tussen 10 en 13 uur gebeuren. Inwoners en handelaars mogen hun afval vanaf 7 uur ’s morgens aanbieden.

“Verschillende handelaars in de binnenstad waren al een tijd voorstander om de avondophaling in de poortstraten te herbekijken. De hopen restafval, PMD en papier en karton in de winkelstraten zijn geen mooi visitekaartje”, aldus IVBO-voorzitter Minou Esquenet.

“In de binnenstad merken we de laatste maanden dat afval rommelig op elkaar wordt gegooid, wat leidt tot een vervuilde omgeving en problemen bij de afvalophaling. Daarom roepen we op om het afval op de ophaaldag gesorteerd aan te bieden”, vult burgemeester Dirk De fauw aan.