De allereerste After Work & More Party in een organisatie van Unizo Leiekracht was een succes over de gehele lijn.

Dit zeiden de schepenen Francis Pattyn en Kathleen Duchi. Met een 300-tal aanwezigen uit Harelbeke, Bavikhove en Hulste waren de genodigden te gast bij het bedrijf Construx Hulste van Ward Demuyttenaere, om deze eersteling bij te wonen. Daar kon geproefd worden van cocktails, moctailbars en casinospelen. “Deze eerste After Work & More party is zeker voor herhaling vatbaar.”