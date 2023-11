Afbraakfase project Vroonhof in centrum Poperinge volop bezig

Het project Vroonhof in het centrum van Poperinge zit volop in de afbraakfase. Omwille van de omvang van het project wordt het waarschijnlijk wachten tot 2030 wat de afwerking betreft.

“De afbraak, fase 1, is volop bezig. Hierop zal het archeologische onderzoek aansluiten met een reële kans dat de archeologen één en ander zullen vinden, want dit is het historische hart van de stad”, legt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) uit. Op het Vroonhof komt het cultuurhuis van Poperinge met kunst, muziek en opvang en zal onderdak bieden aan het Huis van het Kind, de Kunstacademie (Beeld, Dans, Muziek en Woord) en de kinderopvang. Daarnaast zal het ook een podiumzaal met foyer en exporuimte bevatten.

Ondergrondse parking

De Vroonhofsite vormt met zijn 14.000m² het historische hart van de stad. Het stadsbestuur verwierf enkele jaren geleden de Vroonhofsite van 14.000 m². Een volledige herinrichting staat de komende jaren op de agenda. Alleen het schoolgebouw uit 1925 blijft behouden, maar wordt gerenoveerd. “De site Vroonhof is een aanzienlijk project om onder handen te nemen en wordt verspreid over meerdere legislaturen. Tegen 2030 zou het project afgewerkt zijn.”

Op een inspiratiemarkt in februari 2020 konden inwoners ideeën indienen en de eerste versie van het masterplan werd in de zomer afgerond, daarna volgde een nieuwe inspraakronde. Op vraag van de bewoners van het Rekhof werd het masterplan bijgestuurd en werd beslist dat de ondergrondse parkeergarage niet zou komen onder het Huis van het Kind, zoals eerst voorzien, maar wel onder de podiumzaal. Het definitieve masterplan werd eind september 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Subsidies

Voor de komende jaren kreeg de site al een tijdelijke invulling met een stekje voor onder andere de Kunstacademie, kinderruilwinkel De Rupse en het Huis van het Kind. “De plannen, samen met de provincie West-Vlaanderen, voor de vernieuwing van de koker en wegenis, en voor het openleggen van de Vleterbeek zijn ondertussen in opmaak. Dit project zal in 2024 in aanbesteding kunnen gaan. Ondertussen zal ongetwijfeld ook het dossier DBFM met Vlaanderen opgestart worden voor de bouw van de academie. De subsidies zijn toegezegd. De totale kostprijs voor de bouw van de academie werd op 11,6 miljoen euro begroot. Volgens het subsidiedossier zou dit recht geven op een subsidie van 71,5 procent ofwel 8,2 miljoen euro”, vult schepen Loes Vandromme (CD&V) aan.