Afbraak OC Ten Bercle van start

Pervijze krijgt een nieuw ontmoetingscentrum, daarvoor worden de oude gebouwen afgebroken. De werken zijn voorzien in de week van 4 september.

De Stad zal dan de omgeving rond het bestaande gebouw voor afbraak klaarmaken. “Verkeersborden en verlichtingspalen worden weggehaald, ook op het woonerf worden de verlichtingspalen, parkeerpalen en zitbank weggenomen. De brievenbus van Bpost zal naar een nog nader te bepalen plaats verhuizen. De urnenwand aan de kant van de begraafplaats wordt eveneens verplaatst binnen de zone op de begraafplaats die hiervoor bestemd is, om beschadiging tijdens de afbraakfase te vermijden” duidt schepen Marc De Keyrel.

Toegang verzekerd

“Later, maar ook in de eerste week van september, start de aannemer met de eigenlijke afbraak van OC Ten Bercle. Door de omgeving van het gebouw af te schermen, kunnen de afbraakwerken veilig plaatsvinden. De toegang tot het woonerf blijft daarbij steeds gegarandeerd voor voetgangers en wagens. Ook het achterliggende speelplein blijft toegankelijk, maar dan enkel via de ingang achter de begraafplaats. De parking voor het ontmoetingscentrum zal tijdens de volledige constructieperiode als werfzone ingenomen worden, maar de toegang tot de begraafplaats en de kerk wordt verzekerd.”

Stenen recupereren

De afbraak zal drie maanden in beslag nemen. Deze tijd is nodig om zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken: zo zal afbraakmateriaal door middel van stortkokers in containers verzameld worden. Een flink gedeelte van de stenen, zo’n 65.000, zal gerecupereerd worden voor onder andere de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum. “We recupereren 12.000 stenen extra voor de bouw van het nieuw OC Zonnestraal. Dit is een voorbeeld van duurzame oplossing door recuperatie van de gevelstenen”, aldus schepen De Keyrel.

“De bouw van het nieuwe OC start in december van dit jaar. De totale duur van de werken wordt geschat op zo’n 250 werkdagen, dus een volledig kalenderjaar, afbraak inbegrepen.” Door de werken moet het dorp het een tijdje zonder ontmoetingscentrum stellen. “Om dit op te vangen verhuizen de verenigingen, met uitzondering van jeugdhuis N’Obus, even naar Oostkerke, waar ze een tijdelijk onderkomen vinden in OC Volcraven. De dorpsbibliotheek blijft tijdens de werken gesloten, en krijgt een nieuwe stek in het toekomstige OC in Pervijze. Het dorpspunt van Pervijze verhuist binnenkort tijdelijk naar OC Volcraven in Oostkerke. Vanaf 12 september ben je er elke dinsdag- en donderdagmiddag welkom tussen 14 en 16 uur voor een koffie, een drankje of deugddoende babbel. Het dorpspunt organiseert regelmatig workshops of andere activiteiten, maar doet dat, door de afbraak en bouw van OC Ten Bercle , dus even op een andere locatie. Meer info via 0474 40 25 81 of dorpspuntinpervijze@delovie.be”, zegt schepen De Keyrel.

N’Obus naar ’t Fort

Ook de jeugd moest op zoek naar een ander onderkomen tijdens de werken. “Voor het N’Obus is er een voorstel tot oplossing. Het bestuur van het jeugdhuis heeft contact genomen met de eigenares van de leegstaande horecazaak ‘t Fort in Kaaskerke. N’Obus wenst dit pand tijdelijk te gebruiken voor hun activiteiten tijdens de bouwwerken van het nieuw OC in Pervijze. De eigenares is bereid om een kosteloze bruikleen toe te staan.” (ACK)