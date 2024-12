Advies over levenseinde op gemeentehuis

Vanaf vrijdag 6 december kan u maandelijks in het gemeentehuis terecht voor gratis advies en ondersteuning rond levenseinde. LEIF West-Vlaanderen (LevensEindeInformatieForum) organiseert daar elke eerste vrijdag van de maand van 9 uur tot 12 uur een zitdag waarbij inwoners kunnen langskomen met vragen rond beslissingen nemen over levenseinde, vroegtijdige zorgplanning en de benodigde documenten hiervoor. “Via de zitdagen kunnen we op een correctie manier de levenseindevragen van onze inwoners in een vertrouwelijke omgeving beantwoorden”, vertelt schepen van zorg en Welzijn Annick Debonné. Een afspraak voor de LEIF-zitdag maakt u via het onthaal van het gemeentehuis, telefonisch op 051 46 03 50 of via onthaal@pittem.be. (JG/foto Jan)