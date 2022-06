Activisten protesteren tegen gasbedrijf Fluxys in Knokke-Heist: “Vernietigt niet alleen het klimaat, maar voedt ook de oorlog in Oekraïne”

klimaatactivisten voerden zondag actie tegen het Belgisch gasbedrijf Fluxys aan de kust van Knokke-Heist. 10 procent van het Russisch LNG-gas wordt opgeslagen in de haven van Zeebrugge. “Fluxys vernietigt niet alleen het klimaat, maar financiert ook de Russische oorlogskas.”

“Oorlog begint aan het strand van Knokke-Heist”. Met die boodschap trokken een vijftiental activisten zondag naar de dijk van Knokke-Heist waar ze de rol van Fluxys aanklagen in de opslag van Russische LNG. Op een zeilboot voor de kust kunnen geïnteresseerden een tour volgen over de schadelijke activiteiten van het bedrijf op klimaat en vrede.

Op de dijk vroegen de activisten aan strandgangers om voorzitter en oud-burgemeester Daniël Termont aan te schrijven met de eis de doorvoer van Russisch LNG zo snel mogelijk te stoppen.

Essentiële schakel

Fluxys sloot in 2019 een twintigjarig contract met Yamal LNG ter waarde van één miljard euro voor de opslag en overslag van Russisch LNG. De haven van Zeebrugge is daardoor volgens de actievoerders uitgegroeid tot een essentiële schakel in de export van Russische LNG.

“Maar liefst tien procent van de Russische LNG passeert via de terminals van Fluxys en is bijna uitsluitend bestemd voor landen in Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. CEO Pascal De Buck verklaarde eerder in De Standaard dat hij het contract met Rusland “wenst te respecteren” ondanks de oorlog in Oekraïne”, klinkt het.

Uit gegevens van de website Marine Traffic blijkt dat in de afgelopen maand alleen al negen LNG-tankers uit Rusland aanmeerden in de haven van Zeebrugge. Dat is goed voor 1,5 miljoen kubieke meter aan LNG-gas.

“Terwijl de oorlog in Oekraïne haar vijfde maand ingaat, weigert Fluxys de opslag van Russisch LNG stop te zetten”, zegt Stefanie De Bock van Vredesactie. “Op die manier blijft Fluxys het regime van Poetin en de oorlog in Oekraïne mee financieren.”

“Fluxys is voor 77 procent in handen van de Vlaamse steden en gemeenten via Publigas. Aan zowat elk gemeentehuis wappert een Oekraïense vlag. Het is tijd dat onze burgemeesters de daad bij het woord voegen en het doorvoer van Russisch LNG stop te zetten.”, vervolgt De Bock.

Vrede zal niet fossiel zijn

De Europese Unie is op zoek naar alternatieven voor de Russische fossiele brandstoffen, maar kijkt daarvoor vooral naar andere niet-Russische fossiele brandstoffen. Meer olie en gas importeren uit Israël, Qatar of Saudi-Arabië dreigt onze afhankelijkheid van oorlogszuchtige en dictatoriale regimes enkel groter te maken. Ook Fluxys investeert in een controversiële gaspijpleiding tussen het dictatoriale Azerbeidzjan en Zuid-Italië.

Vredesactie vraagt om versneld werk te maken van de omslag naar duurzame energievoorziening en verminderd energiegebruik.

“De miljarden die België wil spenderen aan nieuwe wapensystemen zouden we beter investeren in de transitie naar een economie die niet langer van fossiele brandstoffen afhankelijk is en waarmee we niet langer dictaturen en oorlog financieren.”, besluit De Bock.