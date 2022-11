Action Kortrijk verhuist naar winkelcentrum ‘K in Kortrijk’

Action opent op 3 december zijn nieuwe winkel in Kortrijk. Het lokale filiaal van de snelst groeiende non-food discounter van Europa verhuist van de Ringlaan buiten het centrum naar ‘K in Kortrijk’ in het hart van de stad.

‘Kleine prijzen, grote glimlach’: binnenkort komt Action die belofte in Kortrijk na vanuit een gloednieuw filiaal in het stadscentrum. De Action is voortaan te vinden in winkelcentrum ‘K in Kortrijk’ op niveau -1, vlak naast de Mediamarkt. Deze verhuis biedt klanten heel wat voordelen, zoals een centralere ligging en een veel ruimere en comfortabelere parking. ‘K in Kortrijk’ beschikt immers over 1.150 ondergrondse parkeerplaatsen, waar klanten het eerste uur gratis mogen staan. Bovendien kunnen klanten hun Action-bezoek nu makkelijk combineren met een gevarieerd aanbod van 80 winkel- en horecazaken in het winkelcentrum.

Ook in de winkel beleven klanten een betere ervaring. De ruime winkeloppervlakte van 965m² is fris en modern ingericht, onder meer met een open plafond. Vanuit het 103m² grote magazijn vult het lokale team de rekken met tal van leuke én noodzakelijke artikelen aan de laagste prijs.

Joeri Sanders, General Manager Action BeLux: “We zoeken altijd naar manieren om onze klanten een nog betere winkelervaring te bieden, ook qua toegankelijkheid. We zijn verheugd om dat nu in Kortrijk te doen met deze verhuis. Ook voor onze werknemers wordt deze bruisende omgeving een extra fijne plek om te werken.”

Duurzame groei, productie en bevoorrading

Action groeit zowel in België als internationaal. En daarmee neemt ook het besef van maatschappelijke impact toe. Action verbetert daarom voortdurend de kwaliteit en duurzaamheid van zijn winkels, waaronder ook die in Kortrijk.

Joeri Sanders: “Duurzaamheid is al geruime tijd een topprioriteit voor Action. Daarom werken we continu aan de verbetering van onze producten, toeleveringsketen en ecologische voetafdruk. Hierbij ondernemen we actie om onze absolute CO2-uitstoot tegen eind 2030 te halveren ten opzichte van 2020. Ook streven we ernaar dat alle Action-winkels tegen eind 2022 uitsluitend op hernieuwbare energie werken.”