Achtste geboortezuil op Joseph Ysenbaertplein in Zwevegem telt 210 namen

Op het Joseph Ysenbaertplein in Otegem, werd de achtste geboortezuil ingehuldigd. Daarop staan de namen van alle Zwevegemse kinderen geboren in 2023.

Vorig jaar zijn er maar liefst 210 kinderen geboren: 97 meisjes en 113 jongens. “Hun namen zijn zorgvuldig geordend op de zuil, verdeeld over de seizoenen. Zo zien we dat de lente 51 namen telt, de zomer 69, de herfst 38 en de winter 52. Onder deze namen is er ook één sterrenkindje, Lars, die we in gedachten met ons meedragen”, zei jeugdschepen Isabelle Degezelle.

Men kiest elk jaar bewust voor een symbolische aanpak. “Dit geboorteplekje is geen geboortebos, maar een rustgevende, groene plek die de cyclus van het leven weerspiegelt. Net als de natuur, die in de lente bloeit, in de zomer vruchten draagt, in de herfst zijn bladeren verliest en in de winter tot rust komt, zo groeit en verandert ook ons leven.”

Ook de plaats waar de geboortezuil werd geplaatst is niet toevallig gekozen. “We willen deze mooie locatie in Otegem graag verder ontwikkelen. Met de subsidie van ‘buurten op de buiten’ willen we gezamenlijke moestuinbakken op het Ysenbaertplein plaatsen. Ik nodig dan ook iedereen uit om ideeën en helpende handen aan te bieden, zodat we deze omgeving samen kunnen verfraaien”, aldus Degezelle.

Boomdiploma

Dit symbolisch plekje wil ook een plaats zijn waar men misschien op belangrijke momenten in het leven eens zal terugkomen. “Dit plekje, dat dankzij de fantastische creaties van onze technische dienst werd ingericht met natuurlijke materialen, kan jullie net als een boom die bestand is tegen allerlei weersomstandigheden, weer zuurstof geven voor het leven.”

Bij deze symboliek hoort ook een boomdiploma. In samenwerking met de Gezinsbond werd ook een geschenk gegeven aan alle kinderen die op de zuil staan.

De onthulling werd afgesloten met een drankje.

