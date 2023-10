Acht Zuid-West-Vlaamse gemeenten lanceren Digihulp: “Ondersteuning voor digitaal kwetsbare mensen”

Voor het project Digihulp slaan acht lokale besturen – Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Waregem, Wevelgem en Zwevegem – de handen in elkaar. Inwoners kunnen met hun digitale vragen terecht in Digipunten of kunnen, indien ze minder mobiel zijn, digitale ondersteuning aan huis krijgen. Welzijnsvereniging W13 trekt het project, partners zijn zuidwest en CAW Zuid-West-Vlaanderen.

Onze samenleving wordt almaar digitaler en dat is voor lang niet iedereen vanzelfsprekend. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Barometer Digitale Inclusie 2022. Zo is 46 procent van de Belgische bevolking digitaal kwetsbaar en heeft 48 procent van de alleenstaanden zwakke digitale vaardigheden. Ook een groot aantal mensen met een bescheiden inkomen mist de digitale trein: 27 procent van de 55-plussers met een laag inkomen maakt geen gebruik van het internet.

Digipunten

Digihulp werkt op twee sporen: in elke stad of gemeente zijn er Digipunten waar mensen met hun digitale vraag terechtkunnen én in elke stad of gemeente is er ondersteuning aan huis. “Een Digipunt is een erg laagdrempelige plek waar iedereen met een digitale hulpvraag langs kan gaan”, zegt Birgit Wittezaele, projectcoördinator van Digihulp bij W13.

“Zo is er in de bibliotheek van alle acht gemeenten en steden een Digipunt dat op bepaalde tijdstippen open is. Bij de opstart van het project was het ons doel was om in oktober acht Digipunten te hebben, dat zijn er nu al 25. Voor digitale ondersteuning aan huis moet je een afspraak maken. Dat kan via jouw maatschappelijk werker of via een medewerker van de bibliotheek.”

Digihelpers

De ondersteuning van mensen met digitale vragen gebeurt door zogenaamde Digihelpers. Intussen zijn er al een aantal Digihelpers aan de slag. Sommigen van hen zijn studenten met een IT-achtergrond die via BEEGO – Computerhulp aan huis hun diensten aanbieden. Anderen komen vrijwillig een digitaal handje toesteken en krijgen een opleiding via Mediawijs.