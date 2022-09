Abele voorgedragen als kandidaat project DNA van het dorp: “Ambities en uitdagingen”

West-Vlaanderen wil lokale besturen helpen om ontwikkelingen in kleine dorpskernen in goede banen te leiden, daarom riep de provincie het project DNA van het Dorp in het leven. De gemeenteraad van maandagavond besloot unaniem om Abele voor te dragen.

“De doelstelling van de provincie is, om in het kader van haar plattelandsbeleid, de ontwikkeling van de visies op de toekomst van de dorpen te stimuleren. De focus ligt daarbij op het versterken van het DNA van het dorp: de ruimtelijke eigenheid”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

De provincieraad besliste in 2020 om vier studiebureaus aan te stellen, die jaarlijks (gedurende vier jaar) één West-Vlaams dorp aan een masterplan zullen helpen, onder de noemer DNA van het dorp. De besturen van acht andere gemeenten hebben dit traject al doorlopen. Samen met ontwerpers, bewoners en bestuurders doet het studiebureau op een half jaar tijd uitspraken over de eigenheid van het dorp, de voornaamste uitdagingen en hoe dit het best aan te pakken. Alle woonkernen buiten een afgebakend stedelijk gebied komen in aanmerking.

De provincie West-Vlaanderen treedt op als opdrachtencentrale, die tot 25.000 euro, inclusief btw van de opdracht betaalt. Het stadsbestuur zou dan maximaal 25.000 euro bijdragen.

Indien de stad een dorp wil voordragen, moet de gemeenteraad die beslissing ondertekenen. De kandidaturen dienen ingediend te worden tegen vrijdagmiddag 30 september.

“In 2020 werd door onze gemeenteraad Sint-Jan-ter-Biezen voorgedragen voor het project, maar dit werd niet weerhouden, wegens een te kleine kern.”

Vanuit de bewoners zijn er heel wat ideeën en initiatieven

Uitdagingen

“Het grensdorp Abele heeft een aantal uitdagingen die onder meer in het dorpenplan 2021-2026 geformuleerd werden. Vandaar werden een aantal van de ambities en uitdagingen voor Abele omschreven in het aanmeldingsformulier van DNA van het dorp”, zegt Dejaegher.

“Zo is er de realisatie van het ontmoetingsplein ter hoogte van het Abeleplein 21-22, in combinatie met het reeds in gebruik genomen droomplein aan Franse zijde. Daarnaast is er de grensoverschrijdende riolerings- en afwateringsproblematiek. Frankrijk wil aparte rioleringen aanleggen en toch monden die uit in dezelfde Vleterbeek als de onze. Er is de geplande uitbreiding van ontmoetingscentrum D’Hoge Schole; het doortrekken van de wandel- en fietsverbinding naast de Vleterbeek en het formuleren van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van het bestaand aanbod aan woongebied, rekening houdend met het dorp en het omliggende landschap”, vertelt de burgemeester nog.

“In Abele is al een heel traject naar participatie toe doorlopen. Dit heeft ertoe geleid dat er in het dorp vanuit de bewoners heel wat ideeën en initiatieven komen. Deze ambities en uitdagingen werden beschreven in het aanmeldingsformulier. Als dit lukt, kunnen alle genoemde dossiers, samen met de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden uitgewerkt worden in een masterplan.”