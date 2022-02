Abdulazez uit Langemark portretteert 50 nieuwe levens: “Ik wil het beeld dat mensen van vluchtelingen hebben veranderen”

Abdulazez Dukhan portretteerde 50 mensen die als (oorlogs)vluchteling naar België zijn gekomen. “De foto’s tonen nieuwkomers die kansen willen grijpen. Net zoals ik, verlangen ze naar een nieuw leven”, meent fotograaf Abdulazez.

Abdulazez Dukhan was 13 jaar in 2011 toen de revolutie begon in Syrië. “Ik groeide op in Homs, een stad in oorlog. Niet de oorlog van de televisie, maar de echte oorlog. Die van drie jaar lang nachtelijke bombardementen, willekeurige arrestaties, zonder drinkbaar water zitten en een kapotgeschoten school zonder leerkrachten. Wij hadden nog geluk. Veel landgenoten hebben het erg te verduren en hebben geen legale mogelijkheden om een weg naar veiligheid te zoeken.”

Gekregen fototoestel

Na omzwervingen in verschillende Syrische steden konden de Dukhans ontkomen naar Turkije. “Daar begon ik online cursussen Photoshop te volgen. In januari 2016 werd de situatie hachelijker en vertrokken we naar Griekenland, waar we in Idomeni terechtkwamen. De grens met Macedonië ging net voor onze neus dicht. In modderige kampementen zaten we opgepakt met duizenden. Ondanks de barre omstandigheden was er toch hoop of een glimlach te zien. Die beelden ben ik, met een fototoestel dat ik van een Italiaanse vrijwilligster kreeg, beginnen vastleggen. Ik wou tegenwicht bieden aan “klassieke” beelden in de media. Daarin zie je vaak stereotypen over vluchtelingen, afgebeeld als hopeloze of gevaarlijke mensen. Dat was frustrerend te zien. Ik nam me voor om het beeld dat men van ons heeft met foto’s te veranderen.”

Loterij

Het gezin meldde zich aan voor het Europese spreidingsplan. Dat ging om 33.000 mensen. België nam daarvan 997 vluchtelingen op. “Het is niet alleen een loterij om er bij te horen. In de praktijk waren dat bijna alleen Syriërs en Eritreeërs. Daarnaast wist je niet in welke lidstaat je terecht kwam. We hadden geluk: op 25 april stapten we op het vliegtuig naar België. We kwamen terecht in het asielcentrum in Poelkapelle.”

Daar treft Abdulazez Wakker voor Vrede. “Ik kreeg een tip vanuit het centrum dat een jonge bewoner heel knap kon fotograferen” vertelt Peter Peene. “We brachten Abdulazez in contact met Stephan Vanfleteren. En hij werkte enthousiast mee aan “24 uur Wakker voor Vrede”. Dat Abdul de onstuitbare ambitie had om er iets van te maken, was toen al duidelijk. In geen tijd beheerste hij het Nederlands. En nu combineert hij zijn 3de bachelor computerwetenschappen aan de VUB met verschillende fotoprojecten.”

Beoordeel ons niet

Beeldvorming van vluchtelingen houdt hem bezig. “Als het over vluchtelingen gaat, gaat het vaak over de reis en niet over hoe het iemand vergaat als hij ergens is aangekomen. Ook ik was anderhalf jaar in Griekenland. Toen ik voor het eerst de camera oppakte, was het mijn doel om het onbegrip tussen vluchtelingen en de rest van de wereld te doorbreken. Mijn boodschap aan de wereld is deze: beoordeel ons niet zomaar op huidskleur, religie of etniciteit. Bestempel ons niet zonder meer als “vluchteling”. We zijn op de eerste plaats mensen, laat de opgeplakte etiketten geen verdeeldheid zaaien.”

Bijdragen aan samenleving

Na aankomst beginnen de meeste vluchtelingen volgens Abdul snel werken of studeren. “Ze willen niets liever dan bijdragen aan de samenleving. Zo zijn opvallend veel nieuwkomers actief als vrijwilliger in vaccinatiecentra. Die verhalen wil ik met de expo “50 Humans” vertellen. Vaak denken we, als er een succesverhaal gedeeld wordt, dat het een uitzondering is. Maar in een maand tijd verzamelde ik vlotjes vijftig verhalen,” besluit Abdulazez. “Ik nodig iedereen uit om zelf op zoek te gaan naar het eenenvijftigste, en nog veel meer.” (pco)