Aaron Vancoppenolle (24) verovert de wereld als poolinfluencer: “Eigen pooltafelmerk opgestart”

1 miljoen abonnees op YouTube, 4, 8 miljoen volgers op TikTok en nog eens 1,5 miljoen volgers op Instragram: het zijn waanzinnige cijfers waar Aaron Vancoppenolle mee kan uitpakken. De Beernemse influencer is razend populair met zijn content over pool en lanceerde recent zijn eigen pooltafelmerk.

Vanuit het zuiden van Spanje is Aaron Vancoppenolle dagdagelijks bezig met content aan te maken. Daarnaast lanceerde hij in augustus een merk waarmee hij pooltafels verkoopt. “De voorbije maanden lag mijn focus vooral daarop. De opstart van dat merk heeft heel wat tijd en werk gekost. Ik heb heel veel geleerd, over internationaal vervoer van goederen bijvoorbeeld. Maar daarnaast leerde ik ook heel veel over het design van een logo, hoe ik een merk moet opbouwen en producten tot bij klanten kan krijgen. Ik had daardoor helaas amper nog tijd om zelf achter de pooltafel te staan”, vertelt hij.

“Ik zou dat graag de komende maanden weer opnemen. Nu speel ik een drietal keer per week, hopelijk kan ik daar meer tijd voor vinden.”

Ooit spendeerde de 24-jarige Vancoppenolle heel wat meer uren aan de sport. Via een nonkel uit Brugge maakte hij kennis met pool en snooker. “Toen ik een keu kreeg, ben ik er ingerold. Ik speelde steeds vaker en trainde heel intensief. Er waren weken waarbij ik elke dag tot acht uur aan de pooltafel stond”, voegt de Beernemnaar toe.

Belgische titel

Als jeugdspeler deed hij mee aan competities en behaalde Aaron een Belgische titel. Nadien eindigde hij ook als negende op de Europese Kampioenschappen. “Van daaruit groeide ook mijn interesse in sociale media. Ik dacht dat daar wel een markt voor was, maar had nooit gedacht dat het zo groot zou worden. Ondertussen werk ik samen met bedrijven om hun producten te promoten, al leg ik de focus nu meer op mijn eigen merk om dat te doen groeien”, besluit Vancoppenolle.