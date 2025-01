Aantal leefloners met 12 procent gestegen in Brugge

Volgens oppositieraadslid Maaike De Vreese (N-VA) is het aantal leefloners in Brugge historisch hoog en moet de Stad meer doen om hen te activeren. Schepen voor Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit) relativeert de cijfers: “ Brugge doet het als centrumstad goed.”

Uit cijfers die Brugs gemeenteraadslid en Kamerlid Maaike De Vreese (N-VA) kon inkijken, blijkt dat het aantal leefloondossiers in Brugge vorig jaar alleen al met 12 procent gestegen is: “Bijna 60 procent van de leefloners hebben niet de Belgische nationaliteit.”

“Er zijn nog nooit zoveel leefloners in Brugge geweest, terwijl er een pak vacatures in onze stad open staan. Het Brugse stadsbestuur moet een versnelling hoger schakelen en proactief inzetten op activering. Voor nieuwkomers moet er sterker worden ingezet op integratie en zelfredzaamheid. Er is werk aan de winkel in Brugge.”

1.256 dossiers

Het aantal leefloondossiers bij het Brugse OCMW is van 1.121 dossiers in december 2023 gestegen naar 1.256 dossiers in december 2024. OCMW Brugge telt het aantal dossiers met leefloon (alleenstaande, samenwonende of gezinslast) in plaats van het aantal personen in absolute cijfers.

“Het aantal personen zal dus hoger liggen door de dossiers met gezinslast. De verklaring voor de stijging is te wijten aan het hoger aantal dossiers met een studententraject (18-25 jaar) en meer erkende vluchtelingen in begeleiding. Daarnaast is het OCMW – als laatste vangnet – aanspreekbaar voor voorschotdossiers op andere uitkeringen (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering.”

Integratie

Volgens Maaike De Vreese heeft slechts vier op tien leefloners de Belgische nationaliteit: “De grootste groep – bijna een vierde – bestaat uit Oekraïners die een statuut hebben van tijdelijke bescherming. Daarnaast gaat het om de categorie erkende politiek vluchtelingen (19,3 procent): die groep bestaat voornamelijk uit Syriërs en Palestijnen.”

“Ten slotte is er de groep subsidiair beschermden waarbij Afghanen (4,9 procent) de grootste groep vormen. In totaal zijn er 75-tal verschillende nationaliteiten die een leefloon trekken bij het OCMW van Brugge. In zo goed als elke categorie is er een stijgende trend de laatste twee jaar.”

Nochtans staan er ruim 3.400 vacatures open bij VDAB in Brugge. Maaike De Vreese spoort het Brugs stadsbestuur aan om korter op de bal spelen en sterker in te zetten op integratie en activering. “We moeten ervoor zorgen dat iedereen zijn steentje bijdraagt, zich integreert, zelfredzaam wordt en hun weg naar een job vindt. Het Brugs OCMW moet hun cliënten meer controleren en strenger ingrijpen als iemand werk weigert. Een job is de beste bescherming tegen armoede en de beste manier om te integreren in onze maatschappij.”

Werkzaamheidsgraad

Schepen voor Sociale Zaken en OCMW-voorzitter Pablo Annys (Vooruit) reageert als volgt: “Het aantal erkende vluchtelingen in Vlaanderen is het voorbije jaar toegenomen, zeker in de steden en dus ook in Brugge. We activeren hierbij als OCMW reeds het beste van alle centrumsteden. Brugge (80,4 procent) kent trouwens de hoogste werkzaamheidsgraad onder de provinciehoofdsteden en neemt na Roeselare (81 procent) de tweede plaats in tussen alle centrumsteden.”

“De cijfers tonen ook dat het aantal studententrajecten stijgt, op zich een goede zaak want Brugge wordt meer en meer een studentenstad (meer dan 11.000 studenten) waarbij de kans dan ook groter wordt dat ze hier later blijven om te wonen en te werken. In West-Vlaanderen scoren we met Brugge beter dan de andere centrumsteden Kortrijk, Oostende en Roeselare. Momenteel krijgt 1,09 procent van de Brugse bevolking leefloon, een zeer laag cijfer. Onze conclusie is dat Brugge het als centrumstad goed doet.”