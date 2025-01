Aantal betrapte transmigranten in Zeebrugge is opnieuw gestegen

Het aantal transmigranten dat in Zeebrugge opgepakt werd, is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit een rapport dat provinciegouverneur Carl Decaluwé recent vrij gaf. Pikant detail: Brugs burgemeester Dirk De fauw en de lokale politie waren niet op de hoogte van het rapport.

Gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) wees tijdens de gemeenteraad op deze anomalie. In 2024 zijn er in onze provincie 630 transmigranten opgepakt, 40 procent van die arrestaties vonden plaats in Zeebrugge. Volgens raadslid Maaike De Vreese (N-VA) waren de voorbije jaren die cijfers nochtans met 83 procent gedaald. Ze vroeg de Brugse burgemeester om actie te ondernemen.

Geen inklimming

Dirk De fauw (CD&V) gaf toe dat hij niet op de hoogte was van het rapport: “Er zijn nochtans noch vanuit de Zeebrugse haven, noch vanuit de dorpskern signalen van verhoogde aanwezigheid van transmigranten. Je ziet hen niet in het straatbeeld en er is geen sprake meer van inklimming in de haven, dank zij de omheiningen en een waterdicht camerasysteem – 24 uren op 24 – vanuit het Vandammegebouw met financiële steun van de UK Border Force en de private havenbedrijven.”

“Hoe geraken ze dan wel in de haven? Door zich in een trailer of koelwagen te verbergen. Ze worden dan betrapt bij het scannen van het voertuig bij de aankomst in de haven. Dat is de taak van de scheepvaartpolitie, onze lokale politie kan de 6.000 camions die dagelijks de haven in- of uitrijden langs de weg niet controleren.”

Extra middelen

“Voor alle duidelijkheid: in 2022 werden 438 transmigranten aangetroffen in trailers, in 2023 zakte dit cijfer tot 340 mensen, vorig jaar ging het om 422 personen. De gouverneur heeft mij gevraagd om bij de minister van Binnenlandse Zaken te pleiten voor meer federale agenten. Want dezer dagen gaat veel aandacht naar drugstrafieken via de haven van Antwerpen.”

“Annelies Verlinden heeft mij beloofd dat er bijkomende federale middelen zullen ingezet worden in Zeebrugge voor de strijd tegen de mensenhandel én tegen drugstrafieken. Het aantal containerlijnen naar Zeebrugge is opnieuw gestegen. Dat betekent ook meer kans op drugtrafieken”, aldus Dirk De fauw.