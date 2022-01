Aanplant Charlottebos massaal bijgewoond

Met meer dan 200 waren ze, de natuurliefhebbers die meewerkten aan de aanplant van het Charlottebos in Koekelare. Een dikke 4.000 inheemse loofbomen werden aangeplant op 26 januari, de dag waarop Charlotte Gysel 21 zou zijn geworden.

Charlotte Gysel werd in 2019 slachtoffer van een verkeersongeval door een dronken bestuurder die in Edewalle van zijn baanvak afweek. Het bos kwam er op initiatief van het gemeentebestuur.

“Naast een bijdrage tot een beter milieu wil het Charlottebos toch ook vooral een boodschap brengen”, zegt Griet Depreitere, mama van de betreurde Charlotte. “We willen hier een blijvende waarschuwing maken voor het feit dat drinken en rijden niet samen gaan. Neem een taxi, of rij mee met iemand die niet gedronken heeft.”

Zomereiken

“Het is voor het eerst sedert WO I dat het Koekelarebos uitbreiding krijgt”, weet boswachter Koen Maertens. “Tijdens WO I gingen talloze hectaren van het bos verloren, maar nu is het tij een gekeerd met de aanplant van een bescheiden halve hectare. Het zijn voornamelijk zomereiken die aangeplant worden. Ze doen het bijzonder goed op Koekelaarse bodem. In het oorspronkelijke bos zijn er zelfs exemplaren van meer dan 4 m diameter, wat doet vermoeden dat ze ruim 250 jaar oud zijn.”