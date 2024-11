Aanleg van hondenweide en ‘speeldernis’ bij site Albatros in Kortemark

Midden november starten werkzaamheden rond de site van OC Albatros in Zarren. Daarbij wordt de omgeving volledig heraangelegd. Gemeente Kortemark werkt voor dit project samen met het Regionaal Landschap Westhoek.

“Op de site bevinden zich het gelijknamige ontmoetingscentrum, een sporthal, tennisvelden, petanquebanen en de Chirolokalen”, aldus schepen Lynn Vermote (ZEKER 8610). “Intussen werd besloten de grote vijver op het domein niet te dempen, maar integraal te behouden. Er komt een houten zitvlonder boven de vijver op de verste kant. Indien mogelijk en veilig, wordt ook de huidige vlonder in beton behouden.”

Speelheuvels

“Naast de vijver komt een insectenhotel en houten en metalen speelelementen. Om deze speeldernis voor de kinderen extra aantrekkelijk en uitdagend te maken, wordt op enkele plaatsen aarde uitgegraven en elders opgehoogd. Aanpalend aan de speeldernis komt een hondenloopweide, die ook wordt voorzien van speelheuvels en groene aanplantingen. De weide wordt met een omheining afgescheiden van het gedeelte waar kinderen kunnen ravotten. Ook tussen de speeldernis en de vijver komt uit voorzorg een omheining. De toegang richting Chirolokaal wordt tijdens deze herinrichtingswerken ook vernieuwd.”

Nieuwe toegangsweg

“De huidige toegangsweg verdwijnt, er komt een nieuwe vanuit de richting van de Staatsbaan. De natuurlijke groene afscheiding tussen het grasveld van de Chiro en het pad wordt opener gemaakt. Op die manier heeft de bezoeker een beter zicht op de hele site en is er meteen ook meer sociale controle mogelijk.”

“Voor dit project kan de gemeente rekenen op 80 procent aan subsidies via Water-Land-Schap. De overige 20 procent wordt verdeeld tussen het Regionaal Landschap en de gemeente. Er was de laatste tijd veel vraag naar een hondenlosloopweide. De gemeente betaalde ruim 143.000 euro voor de aankoop van het terrein dat 2.600 vierkante meter groot is. Dit terrein is niet alleen voor de hondenlosloopweide, maar een concrete invulling is er nog niet. We hopen wel dat honden en hun baasjes hier terecht kunnen in het voorjaar. Hoe alles eruit zal zien, valt nog te bespreken. Er zal een toegang voorzien worden via de Stadenstraat, maar ook via de Staatsbaan”, besluit schepen Vermote.