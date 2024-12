Aalbeekse Daisyfields Animal Sanctuary start fundraiser voor uitbreiding

Daisyfields Animal Sanctuary, de enige opvang voor verwaarloosde boerderijdieren in West-Vlaanderen, heeft de kans om haar opvang uit te breiden en haar impact te vergroten. “Daarom starten we een fundraiser. Onze sanctuary draait volledig op donaties en vrijwilligers. Wij krijgen geen subsidies van de overheid”, zegt Evelien Devriese, oprichter van Daisyfields.

Dankzij de mogelijkheid om een aangrenzend stuk land aan te kopen, kan Daisyfields haar capaciteit verdrievoudigen, waardoor er nog meer ruimte komt voor zowel dieren als mensen die een veilige haven nodig hebben.

Sanctuary voor dier en mens

Daisyfields richt zich voornamelijk op boerderijdieren met fysieke of mentale beperkingen. De opvang biedt de hoogste zorg voor meer dan 70 dieren, waarbij het team dag en nacht werkt om het welzijn van de dieren te waarborgen. Omdat deze dieren niet meer geplaatst kunnen worden bij particulieren, blijven de dieren permanent in de opvang.

“Maar Daisyfields is niet alleen een toevluchtsoord voor dieren, het is ook een sanctuary voor mensen. Veel vrijwilligers, die herstellen van een burn-out, depressie of andere persoonlijke uitdagingen, vinden hier steun en rust. Door samen te werken met dieren die zelf ook hun trauma’s hebben, biedt Daisyfields een unieke vorm van therapie”, vertelt Evelien.

“We creëren een plek waar zowel dieren als mensen kunnen helen en groeien. Deze uitbreiding geeft ons de kans om onze missie verder uit te bouwen en nog meer levens positief te beïnvloeden.”

Impact vergroten

Door de aankoop van het aangrenzende weiland wil Daisyfields haar impact verder vergroten. “Er komt ruimte voor een varkensverblijf, waarmee de sanctuary haar zorg kan delen en mensen kennis kan laten maken met deze bijzondere, slimme en liefdevolle dieren. Daarnaast wordt de weide voor schapen en geiten vergroot, waardoor er meer ruimte komt voor dieren in nood. Voor bezoekers worden er nieuwe faciliteiten toegevoegd, zoals een speeltoestel en picknickbanken.”

Ook biedt de uitbreiding meer mogelijkheden voor schooluitstappen, open dagen, workshops en andere educatieve activiteiten. “Het doel is om bezoekers niet alleen bewust te maken van dierenwelzijn, maar hen ook een plek te bieden waar ze kunnen ontspannen en tot rust komen.”

Hoe helpen?

“Elke donatie, groot of klein, maakt een enorm verschil.” Je kan bijdragen via de GoFundMe-campagne of het rekeningnummer van de vzw (BE44 9734 3106 9145). Met jouw donatie kan je bijvoorbeeld een vierkante meter weiland sponsoren, een omheiningpaal voorzien van jouw naam, of bijdragen aan de medische zorg van een nieuw gered dier.