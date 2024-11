80-jarigen komen samen in feestzaal D’Hoeve

Onder impuls van Trees De Muyt, Frans Malengier en Odette Deleu kwamen de 80-jarigen van Zonnebeke bijeen om hun verjaardag te vieren in feestzaal D’Hoeve in Dadizele. Naast de initiatiefnemers zien we op de foto ook Michel Bol, Monique Malengier, Christiane Billiet, Henriette Schoutteten, Antoon De Busche, Jozef Delanghe, Eric Mestdagh, Raphaël Vansteelandt, Lionel Sesier, Guido Nuytten, Willy Vandorpe en Noël Tytgat, samen met een delegatie van het gemeentebestuur dat de gelukwensen van de gemeente overbracht. (foto ZB)