80-jarigen houden gezellige reünie

De 80-jarigen van Moorslede kwamen bijeen in Restaurant Bistro du Chêne in Dadizele voor een gezellige reünie. Bij een hapje en een drankje werden er mooie herinneringen opgehaald. Op de foto zien we staand Jan Heveraedt, Georgette Labaere, Ronia Verfaillie, Eric Decapmaker, Erna Soenen, Denise Denorme, Marc Zutterman, Hedwige Vinckier, Eric Blanckaert, Magda Vanhaverbeke, Marc Vanryckeghem, Monique Cools, Aimé Kyndts, Willy Castelein, Roza Roose, Frans Versavel en Freddy De Duytsche. Zittend: Guido De Jonckheere, Rosanne Crabbe, Christiana Dezitter, Rika Samoy, Madeleine Vantomme en Mona Houtekier. (BF/foto JS)