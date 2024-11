75-jarigen van Aartrijke vieren samen verjaardag

In Salons Ter Velde hadden 28 75-jarigen uit Aartrijke afspraak voor een feestdiner. Allen zijn of in Aartrijke geboren in 1949 en er (samen op school) opgegroeid, of er later in het leven komen wonen. Rita Blieck, Joël Maertens, Annie Van Brabant, Remi Aneca, Agnes Declerck en Jeannine Pollet kregen hun leeftijds- of klasgenoten samen voor een feestnamiddag met gelegenheid tot dansen. We herkennen voorts op de foto Magda Lanszweert, Daniël Neyens, Denise Slabbinck, Lutgarde Vanbelle, Lieve Aelter, Daniël Anthierens, Christianne Cottreeel, Trees Defauw, Jacqueline Degrande, Christiane Dewitte, Emiel Dewulf, Jean-Pierre Lievens, Wilfried Mortier, Wilfried Pattyn, Jozef Pollet, André Roose, Gabriël Roose, Achiel Tylleman, Maria Verleye, Nera Verstraete, Luc Vierstraete en Robert Willem. (HV/foto HV)