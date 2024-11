75-jarigen trekken voor hun vierde reüniue naar Kachtem

Het herfstig weer met mist en frisse temperaturen is het ideale moment om binnenkamers een gezellig feestje te organiseren. Zo dachten de Oostrozebeekse 75-jarigen er ook over. In de Kachtemse feestlocatie Vonk was het verzamelen voor de 75-jarigen en hun partners voor de vierde reünie. De organisatoren van deze reünie waren Raf Duyvejonck, Annemie Declerck, Bernard Defoer, Robrecht Devolder, Magda Dhondt, Maria lambrecht, Frans Maes, Paul Vantieghem en Joost Vermeersch. Volgende 75-jarigen waren op het feestje aanwezig en zijn ook terug te vinden op de foto: José Aernout, Marie-Rose Baekelandt, Paul Baekelandt, Eugene Beel, Willem Crabbe, Annemie Declerck, Bernard Defoer, Eddy Degraeve, Erika Degraeve, Danny Devolder, Robrecht Devolder, Magda Dhondt, Raf Duyvejoonck, Lena Fraeyman, Maria Lambrecht, Lammertijn Danny, Patrick Lannoo, Roland Lefebre, Frans Maes, Rosette Mervylde, Marc Naert, Johny Pattijn, Lutgarde Penninck, Dirk Stove, Albert Vancoillie, Paul Vandenberghe, Annie Vandenborre, Viviane Vanlaecke, Paul Vantieghem, Christine Verbrugghe, Joost Vermeersch en Rosette Vullers. (CLY/foto CLY)