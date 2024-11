75-jarigen heffen het glas in Salons Ter Velde

Op zondag 3 november kwamen een veertigtal 75-jarigen samen in Salons Ter Velde voor wat ooit startte als een schoolreünie, maar geleidelijk aan uitgroeide tot een groot verjaardagsfeest.

Veertig jaar geleden besloten Claudette Kyndt, Noël Jonckheere, Roland Pitteman en Daniël Spillier een reünie te organiseren met de mensen waarmee ze op school gezeten hadden. “Op die eerste editie kwamen een 90-tal mensen af”, weet Noël nog. En het bleef niet bij die ene reünie. Er werd afgesproken om dit om de vijf jaar te herhalen. “Het begon als een samenkomst van schoolkameraden, maar de groep werd geleidelijk uitgebreid naar iedereen geboren in 1949 die in Ichtegem woont of gewoond heeft”, vult Noël aan. “Uiteraard vallen er mensen af, maar we kunnen toch nog steeds rekenen op een mooie opkomst.” (ED/foto Coghe)