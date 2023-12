75 asielzoekers verblijven nog tot eind januari in Mesen: “Opvang en accommodatie zijn veel beter dan in Brussel”

Sinds maandag 11 december verblijven er 75 asielzoekers in Peace Village in Mesen. De opvang loopt tot eind januari. Het is al de derde keer dat Peace Village gebruikt wordt als accommodatie voor asielzoekers. “Op de taal na verloopt alles ordentelijk”, zeggen personeelsleden Melissa Techel (26) en Lotte Victoor (39). “Google Translate helpt alvast om de communicatie te verbeteren.”

Alle aanwezige asielzoekers 27 gezinnen zijn vol lof over de opvang in Peace Village alsook over de accommodatie. “Dit is veel beter dan in Brussel bijvoorbeeld, waar het enorm druk is”, vertelt Kawi (25), die hier samen met haar man Sinah (30) en haar kindje Singh (4) verblijft.

“Vbs De Kleine Ster wordt voor onze dochter de eerste stap om Nederlands te leren”

“Zodra de vakantie achter de rug is, zal Singh naar vbs De Kleine Ster gaan en dat zal voor haar een eerste stap zijn om Nederlands te leren.” Voor het gezin van Dawod (48) en Fatima (43) ligt dat iets anders. “Onze zoon Martiya is twaalf jaar, maar we hebben nog geen school gevonden.” In Peace Village verblijven ook Farek (32), Farah (25) en Riad (2,5) uit Libanon. Farek werkte een tijdje als administratief bediende bij de Sultan van Oman en na het beëindigen van zijn contract opende hij een winkel van elektronica. “Onze communicatie met het thuisfront en met de mensen hier verloopt via de smartphone.”

Vrijwilligerswerk

Heel wat Mesenaars kwamen ondertussen langs met speelgoed en kledij. “Een aantal onder hen organiseren ook spelnamiddagen om wat afwisseling te brengen in de lange dagen”, zeggen Melissa en Lotte.

Beiden zorgden tijdens de eerste week van de kerstvakantie voor de opvang van de asielzoekers. “Dat start om 8.30 uur met het ontbijt en gaat over in diverse taken, waaronder de maaltijden geleverd door een traiteurdienst serveren. Verder helpen we hen ook aan een trein- of busticket.” Het is Fedasil die de asielzoekers van weekgeld voorziet. “Heel wat mensen doen hier in het centrum vrijwilligerswerk om zo wat extra’s te kunnen kopen”, aldus nog Melissa en Lotte.

