70-jarigen blazen verzamelen

De mensen die 70 jaar geleden het levenslicht zagen in Westrozebeke organiseerden een reünie. De 70-jarigen tekenden met 13 present voor een etentje met gezellig samenzijn in De Vossenberg in Hooglede. Christine Crombez, Ronny Degrave, Marleen De Kock, Godelieve Depoorter, Monique Depoortere, Marnix Huyghe, Jean-Pierre Notable, Vera Noterdame, Dirk Parrein, Jenny Pype, Rita Timmerman, Maria Timmerman en Marie-Christine Vanderjeugd beleefden samen met hun leeftijdsgenoten een gezellige namiddag. (BCH/foto JCR)