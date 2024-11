70- en 75-jarigen vieren feest

Ook deze 70- en 75-jarigen vierden zaterdag feest in De Grote Stove. We zien vooraan (zittend) van links naar rechts Alain De Vlieghe, Godelieve Deschoolmeester, Linda Pape, Lieve Willem, Lut Maelfeyt, Daniel Timmerman, Diane Danneels en Therese De Zaeyer. Op de tweede rij (staand) zien we Luc Govaert, Marie-Madeleine Wieland, Marleen Blondeel, Dirk Claeys, Gaby Vermeire, Marnix Hoste, Walter Demeyere, Roland Deloddere, Rita Deloddere, Martin Coelus, Eric Dupon, Luc Adriansens, Etienne Van Kerrebrouck, Christine Gossiaux, Rose Anne Vankerrebrouck en Hubert Lootens. De initiatiefnemers van het verjaardagsfeest waren dit jaar Martine De Bree, Franky Goethals, Christel Tilleman, Alain De Vlieghe, Gaby Vermeire en Victor Demaecker. (foto WK)