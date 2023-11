67-jarigen van Sijsele aan de feestdis

Op zondag 5 november kwamen de 67-jarigen van Sijsele samen voor een groot feest in feestzaal De Zandberghoeve in Oedelem voor een receptie en souper. “Het gaat eigenlijk om een uitgestelde bijeenkomst van de 65-jarigen. Door corona kon die indertijd niet plaatsvinden”, zegt initiatiefnemer Patrick Verstraete, in radiomiddens ook bekend als dj Henk Hoekstra. Deze 67-jarigen tekenden present: Ronny Boerjan, Christa Cherlet, Dirk Delaey, Linda Hernou, Marnix Desoete, Matthias Danneels, Christine Vanderweyden, Carine Ronse, Ivan Taets, Jan Lameire, Martine Vandecasteele, Daniël Degroote, Dorothy Degryse, Anne Welvaert, Patrick Verstraete, Lucien Deloof, Hendriek Ruebens, Magda Roets, Jeanine Vertenten, Bernice Hurtecant, Annie Dufour, Geert Dalle en Luc Gobeyn. (PDV/foto DC)