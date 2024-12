65-jarigen van Zonnebeke halen samen herinneringen op

Op initiatief van Hugo Claus, Mieke Penet, Caroline Vansteelandt en José Vannieuwenhuyse werd een reünie georganiseerd voor de 65-jarigen uit Zonnebeke. Marleen Soenen, Marnick Dornez, Lieven Pattyn, Brigitte Debeuf, Michel Montens, Carine Maes, Christine Bardyn, Christine Masschelein, Francky Goudeseune, Eddy Leenknegt, Christa Dieryckx, Claudine Hoflack, Eddy Blondeel, Martine Verhaeghe, Ria Capelle, Frans Gamme en Corine Noppe gingen met veel plezier op de uitnodiging in. De hele groep werd ontvangen op het gemeentehuis. Op de foto zien we de 65-jarigen in het gezelschap van een delegatie van het gemeentebestuur. (foto ZB)

Foto en os ZB