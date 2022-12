60ste vinkenkooiententoonstelling van Recht voor Allen Meulebeke groot succes

De Koninklijke vinkenmaatschappij Recht voor Allen uit Meulebeke richtte op zondag 27 november voor de 60ste keer haar vinkenkooiententoonstelling in. Meteen goed voor een diamanten jubileum.

De tentoonstelling had plaats in zaal Ter Deeve en trok deelnemers uit West- en Oost-Vlaanderen, zelfs uit Henegouwen. In zijn inleidend woord schetst voorzitter Rik Priem de evolutie van de vinkensport. “In 2007, toen ik voorzitter werd van Recht voor Allen, telde onze vereniging nog 142 actieve leden. De vinkensport was toen nog heel populair in onze provincie. Sindsdien ging het echter bergaf. Onze leden werden ouder en er kwam geen vers bloed meer. Vandaag zijn er nog 46 vinkeniers lid van Recht voor Allen, een aantal dat bij heel wat andere vinkenmaatschappijen nog respect afdwingt.”

Meteen dankte hij ook de bouwers van de vinkenkooien en schuilhokjes om hun nieuwste creaties hier in Meulebeke tentoon te stellen. Dit jaar werd er geen jurering uitgevoerd, maar kregen alle deelnemers aan de tentoonstelling een mooie prijs. Onder hen ook de 82-jarige Michel Gourmand uit Deinze.

“Ik kom al 45 jaar naar Meulebeke”, aldus Michel. “Ik beleefde de hoogdagen van deze tentoonstelling die toen in café De Germinal 900 bezoekers wist te trekken. Ja, de tijden zijn veranderd, maar ik geef niet op, ik bouw nog steeds vinkenkooien en sta in het seizoen wekelijks in de rij.”

Burgemeester Dirk Verwilst bedankte alle deelnemers en sprak de wens uit dat de vinkensport nog vele jaren zou mogen bestaan. (LB)