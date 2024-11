60-jarigen van Reninge en Noordschote komen bijeen

De 60-jarigen van Reninge en Noordschote kwamen op zaterdag 16 november bijeen in feestzaal Puur in Klerken. De initiatiefnemers voor de reünie waren Ignace Callens, Stefan Decaesteker, Ivan Deturck, Marc Haezebrouck, Sonja Sampers en Christien Vanlerberghe. Het was een gezellige bijeenkomst. Rechtstaand op de foto van links naar rechts Marc Haezebrouck, Geert Verhille, Christiaan Baes, Patrick Sticker, Ivan Deturck, Carine Deheegher, Stefan Decaesteker, Marijke Duplacie, Hilde Devooght, Ignace Callens, Mia Dewilde, Francine Snick, Geert Soenen en zittend Sonja Sampers, Carine Spruytte, Christien Vanlerberghe, Myriam Feys en Carine Verstegen. (KVCL/gf)