60-jarige oud-klasgenoten komen bijeen

Een groepje 60-jarigen kwam nog eens samen met de klasgenoten uit de toenmalige meisjes-, jongens- en gemengde school op de Engelhoek in Ingooigem. “Het schooltje van de Engelhoek was toen een volledige lagere school, ondertussen is het al jaren enkel kleuters”, zegt oud-leerling Carl Deseyn (60). Het was een gezellig samenzijn met zestigers uit Yvegem. “Tijdens een etentje werden heel wat herinneringen opgehaald.” Om de tien jaar wordt er een reünie georganiseerd. “Zes van de twintig deelnemers kwamen uit de Elstweg, wat dus duidelijk een vruchtbare straat was in 1964”, besluit Carl lachend. (foto GV)