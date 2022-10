482 senioren aanwezig op 38ste editie seniorenfeest

Het jaarlijkse seniorenfeest van Groot-Ichtegem, dat elk jaar door het Sociaal Huis in samenwerking met het lokaal dienstencentrum Dorpshuis De Ster georganiseerd wordt, vond dit jaar plaats op woensdag 12 oktober in de polyvalente zaal van de Klokkenput. Alle inwoners uit Groot-Ichtegem, die geboren zijn voor 31 december 1957, werden samen met hun partner uitgenodigd. Met 482 aanwezige senioren was de zaal zeer goed gevuld. Om 13.30 uur kregen de aanwezigen koffie en een koekje aangeboden. Nadien genoten ze van liveoptredens van Salim Seghers en Lisa Del Bo. Ook de traditionele tombola ontbrak zoals gewoonlijk niet. Er werden 37 prijzen uitgedeeld. Lokale politici en de bestuursleden van het bijzonder comité van de sociale dienst, met voorzitter Willy Hosten op kop, schonken namelijk elk verschillende prijzen. De traditionele hoofdprijs, een hometrainer, werd, dankzij de tussenkomst van gemeenteraadslid Daniël Roose, geschonken door thuiszorgwinkel Goed uit Oostende. Die prijs werd gewonnen door Gilbert Masschaele uit Ichtegem. (RI)