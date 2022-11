45ste editie van het Feesteworpweekend zit vol vernieuwing: “Met lichtshow op Sint-Martinuskerk”

Het weekend van 5 en 6 november staat in de agenda van elke Avelgemnaar met rood omcirkeld. Na een corona-onderbreking van drie jaar is het eindelijk weer tijd voor de Feesteworp. “Met Feestival en een grandioos lichtspektakel hebben we dit jaar twee nieuwigheden”, klinkt het bij mede-organisator Lucas Lambrecht.

“Normaal gezien is er enkel een Feesteworp in de oneven jaren”, steekt schepen Tom Beunens (Tandem) van wal. “Maar door corona kon de vorige editie (in 2021, red.) niet doorgaan, dus halen we die nu in. We hebben dat extra jaartje rust gebruikt om na te denken over de organisatie van de Feesteworp. Dit jaar pakken we uit met enkele vernieuwingen, en dan zullen we wel zien wat er aanslaat en wat niet.”

Feeste(n) op de huifkar

De feestelijkheden starten op 5 november met de Feesteloop. “Ook dit jaar is er weer een sfeervolle loop vanaf het centrum door de Scheldemeersen”, laat mede-organisator Lucas Lambrecht weten. “Verder staat natuurlijk ook Feeste met Accordeon op de planning. In tal van lokale Avelgemse cafés kan je genieten van livebands. Er rijdt – naar aloude traditie – ook een huifkar rond, om de feestvierders zo een hele avond lang een breed scala aan muzikaliteit aan te bieden. Voor het eerst bieden we dat concept ook aan voor jongeren. Onder de noemer Feestival komen voor de jeugd tal van groepen optreden in Spikkerelle.” Op zondag 6 november is er na drie jaar eindelijk nog eens een Feesteworpstoet. “Tussen 15 en 17 uur rijdt een bonte mengeling van muziekbands, straattheater en lokale organisaties door centrum Avelgem. Vanop de Feesteworpwagen worden stukken Feeste (peperkoek, red.) in het publiek gegooid.”

Peperkoek

Waarom precies peperkoek? De traditie vindt zijn oorsprong aan het einde van de 19de eeuw. Vanuit de hele regio kwam men toen naar de jaarmarkt en de winterfeeste afgezakt om te bevoorraden. Iedereen nam toen peperkoek mee naar huis, want dit bewaart een hele winter lang. Zo kreeg het gebak als snel de naam Feeste. De stoet zelf is ontstaan in 1958 om de commerciële aantrekkelijkheid van Avelgem te bevorderen. “Vroeger werd het feestweekend afgesloten door vuurwerk, maar wat er nu gepland staat, is misschien wel nog spectaculairder”, knipoogt Lucas. “Het Avelgemse collectief Spacemakers voorziet via videomapping een fantastische lichtshow op de Sint-Martinuskerk. In een zevental minuten wordt de historiek van de kerk weergegeven. De voorstelling vindt plaats om 18 uur, 18.30 uur en 19 uur in de Kerkstraat.”