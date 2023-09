In het Restaurant de Zes Bochten in Knokke werd zondag de eerste reünie gehouden van de nakomelingen van Jeanne en Frans Vermeersch die steeds in de Groenestraat in Blankenberge gewoond hebben.

Het initiatief ging uit van Gigi Benedictus, de moeder van schepen Mathijs Goderis. Ze mocht voor de eerste maal 44 personen aan tafel verwelkomen. Het was een gezellige middag.

(SR)