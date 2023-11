43ste Sint-Maartensstoet gaat vrijdagavond uit in Sijsele

De 43ste Sint-Maartensstoet trekt vandaag vrijdag 10 november door de straten van Sijsele. Een tweehonderdtal kinderen van de plaatselijke basisscholen beelden er het verhaal uit van de historische figuur en naamgever van de Sint-Martinusparochie en de kerk.

Het was oud-leerkracht van de gemeentelijke basisschool Daniël Ryckaert die destijds het initiatief ervoor nam. Nog altijd is de gemeentelijke basisschool, nu bekend als Het Spoor, de organisator van de stoet, maar wel samen met de vrije basisschool in het dorp.

“In de school wordt er actief toegeleefd naar de stoet. De kinderen maken knutselwerkjes in het thema, zoals mooie lampionnen, en leren twee liedjes over Sint-Maarten om te zingen in de stoet”, zegt Luc Musschoot, directeur van Het Spoor. “En in de godsdienstlessen zijn er vertelmomenten over Sint-Maarten als katholieke figuur. Aan de stoet nemen vrijdag een tweehonderdtal kinderen deel, die in verschillende groepen en stadia het leven van Sint-Maarten verbeelden.”

Muziek, vuur, koek

De stoet vertrekt om 19 uur op het Lindenplein en trekt richting sportpark ’t Veld. Alle bewoners langs het parcours kregen een flyer in de bus. En voorop in de stoet loopt een muziekkorps, zodat iedereen al hoort dat die op komst is. Op het eindpunt van de stoet, aan ’t Veld, wordt naar traditie de pop van Pietje Pek – een duivelse figuur – in het vuur gegooid en krijgen alle kinderen een Sint-Maartenskoek.