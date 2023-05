436 Langemark-Poelkapellenaren brachten stem uit voor Burgerbudget

Op de acht voorstellen die de stemronde haalden van het Burgerbudget brachten in totaal 436 Langemark-Poelkapellenaren een stem uit. Alle projecten kregen voldoende stemmen om door te stromen naar de volgende ronde.

Tien verenigingen of personen dienden een voorstel in voor het Burgerbudget, acht voorstellen haalden de stemronde: de babbelbank van de Landelijke Gilde, de hondenloopweide van Gilke Schier, de kunstzinnige rustplek van Kunstkring 20-10, de kerstverlichting van Kermiscomité Poelkapelle, het speelbosje van de ouderraad van VBS Langemark, het weerstation van Michiel Bonte, de picknickbanken van JH De Flodder en de fietsomloop bij het bufferbekken van Wielerclub De Verenigde Sportvrienden Hoger Op.

Jury doorslaggevend

Tussen 15 maart en 15 april brachten 436 inwoners van Langemark-Poelkapelle een geldige stem uit. “Met goed nieuws voor de ingediende voorstellen, ieder project kreeg de nodige steun om door te stromen naar de volgende ronde, de jury”, legt schepen Laurent Hoornaert uit. “Elk voorstel had 25 unieke bezoekersstemmen nodig om de volgende ronde te halen. Met in totaal 436 geldige stemmen, kregen alle projecten dan ook de nodige steun. Het aantal toegekende stemmen varieerde van 161 voor het minst populaire voorstel tot 297 voor het meest gesmaakte voorstel. Voor elke van de voorstellen wordt in deze fase van het traject geen stemmen meegedeeld. De jury is voor elk van die voorstellen doorslaggevend.”

Niet ieder project haalt eindfase

De jury wordt samengesteld uit deskundigen van het lokaal bestuur en nodigt begin mei de aanvragers uit om een toelichting te geven over hun voorstel. “Voorstellen die een gunstige evaluatie krijgen door de jury, worden vervolgens een bedrag toegekend. Er is in totaal 20.000 euro om te verdelen. Met meer dan 31.500 euro gevraagd, zal niet ieder project de eindfase halen. Deze juryfase duurt van 15 april tot en met 15 mei 2023.” (TOGH)