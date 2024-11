40 jaar gids… dat moet gevierd worden

In restaurant Den Heerd vond een reünie plaats van een groep gidsen van de Gidsenkring (Hello Bruges) die 40 jaar geleden hun diploma ontvingen. “We waren met meer dan 200 toen we aan de opleiding begonnen”, vertelt Jacques Deprince. “Niet iedereen hield vol en uiteindelijk waren er 70 die na drie jaar afstudeerden. De meesten zijn nog actief en sommigen zijn zo gebeten door de gidsmicrobe dat ze ook reisleider zijn.” In vier decennia is heel wat veranderd voor wie gidst in Brugge en dat beaamden alle deelnemers aan de reünie volmondig. “Cruiseschepen kenden we 40 jaar geleden niet en gidsen met oortjes voor groepen van 50 mensen was ondenkbaar”, besluit Jacques Deprince. (PDC/foto PDC)