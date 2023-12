35ste kerstcorrida in Tielt is schot in de roos: “Hiervoor wil ik gerust elk jaar tekenen”

De 35ste kerstcorrida van AV Molenland, die zoals de traditie dat wil op tweede kerstdag plaatsvond in Tielt, was een absoluut schot in de roos. Door de knip op de Markt werd het parcours dit jaar lichtjes gewijzigd, maar dat deerde de corrida niet. Integendeel.

Bij de jeugd en de volwassenen samen waren er dit jaar ruim 1.400 deelnemers. Dat is meer dan bij de vorige editie. Bovendien stonden er ter hoogte van de passage op de Markt ook enorm veel toeschouwers, waardoor de sfeer er goed in zat. Dit jaar waren er ook opmerkelijk veel voorinschrijvingen, al waren er ook heel wat deelnemers die zich nog de dag zelf inschreven. “We hebben een publiek dat afwacht. Dat is tegelijk onze sterkte en onze zwakte”, vat AVMO-voorzitter Karel Cannaert het samen. “Mensen komen samen op kerstavond en beslissen op dat moment om de kalkoen er op tweede kerstdag terug af te lopen. Daarbij zijn we uiteraard sterk afhankelijk van het weer. Dit keer hadden we fantastisch weer. De 35ste kerstcorrida was een absoluut schot in de roos. Hier zou ik gerust elk jaar voor willen tekenen.”

Hoog niveau

Op sportief vlak was het niveau zowel op de 5km als op de 10km echter beduidend hoger dan tijdens de vorige edities. De wedstrijd over 10km werd gedomineerd door de 19-jarige Tristan Gevaert. Deze Torhoutse atleet, aangesloten bij Houtland AC, finishte in een toptijd van 29’52” en bleef daarmee Gianni Vanden Broucke uit Zuienkerke 9 seconden voor. Gevaert is een van de grootste West-Vlaamse talenten op de lange afstand. Eerder deze maand werd hij nog bijzonder knap 23ste op het EK veldlopen in Brussel. Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Tieltse Lotte Claes. Deze atlete, aangesloten bij AV Roeselare, klokte af na 36’13 en bleef daarmee Melissa Nobus 1’19” vooraf.

Op de 5km gingen de overwinningen zowel bij de mannen als bij de vrouwen naar Houtland AC. Bruggeling Simon Mestdagh pakte overtuigend de zege in 15”25, terwijl Elien Danneels uit Wingene na 18’35” door de finish ging. (SV/GD)