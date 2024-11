35ste keer nieuwjaarsbrieven bij Sarto: alle kinderen zijn welkom om hun tekst voor te lezen

Het is intussen een traditie: het team van SartoTV nodigt kinderen uit om hun nieuwjaarsbrieven te komen voorlezen. Dat televisieprogramma met wensen wordt dan op nieuwjaarsdag uitgezonden bij de patiënten en bewoners van het Sint-Andriesziekenhuis en WZC Samen. “Op vrijdag 27 december ontvangen we de kinderen voor de 35ste keer.”

“In 1989 werd voor het eerst een televisieprogramma rond nieuwjaarswensen voor patiënten en bewoners van het Sint-Andriesziekenhuis en woon- en zorgcentrum uit Tielt uitgewerkt en opgenomen”, vertelt Sarto-medewerker en presentator Andries Verlinden (32). “Ook dit jaar staan de camera’s opnieuw klaar om de kinderen de mogelijkheid te geven hun nieuwjaarswensen voor te lezen.”

“Elk gezin krijgt de opname ook thuis, een mooie herinnering”

Zelfs in coronatijd zat het team van SartoTV niet stil. Toen verspreidden ze een oproep om zoveel mogelijk filmpjes met nieuwjaarswensen in te sturen, een oproep die gretig beantwoord werd. Intussen neemt het team van SartoTV de nieuwjaarsbrieven opnieuw op in een eigengebouwd decor.

Opgroeien

“Soms komen er kinderen voorlezen van wie een familielid in het ziekenhuis verblijft, of in het woonzorgcentrum woont. Maar net zo goed zijn er bengels die we elk jaar opnieuw voor de camera zien verschijnen. Zo zien we hen als het ware opgroeien. Elk gezin krijgt de opname ook thuis, dat zorgt voor mooie herinneringen”, aldus Andries.

De montage wordt op nieuwjaarsdag doorlopend uitgezonden. “Ze is te bekijken in de inkomhal van het ziekenhuis, op alle kamers in het ziekenhuis en woon- en zorgcentrum en ook via onze website”, geeft Andries nog mee.

Praktisch

Kinderen die hun nieuwjaarsbrief willen komen voorlezen, of een stukje muziek willen komen spelen, zijn van harte welkom op vrijdagavond 27 december tussen 17 en 18.30 uur.

De opname vindt plaats in de Ensorzaal van woonzorgcentrum Samen, Krommewalstraat 9 in Tielt. (LDW)