350 leerlingen uit Kortrijk nemen deel aan de YOUCA Action Day: “Burgemeester voor een dag”

Op donderdag 20 oktober gaan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren een dag aan de slag bij een bedrijf, organisatie of overheid. In Kortrijk engageren ongeveer 350 leerlingen zich om mee te doen met YOUCA Action Day. Daarvan gaan er acht aan de slag bij Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk.

Dit jaar worden acht jobs ingevuld in Kortrijk: burgemeester voor een dag, schepen voor een dag, adjunct-personeelsdirecteur, medewerker in een woonzorgcentrum, medewerker in de Warande, onthaalmedewerker Museum 1302, zaalmedewerker in De Lange Munte en medewerker bij Team Evenementen. Zarah Demeestere (17) vergezelt personeelsdirecteur Nele Hofman: “Vandaag help ik op de personeelsdienst. Ik vind het interessant om eens de werking te zien en mee te draaien bij de stad. Ik zal enkele vergaderingen en selectieprocedures bijwonen.” Andere leerlingen schaven hun kennis bij in Kortrijkse bedrijven en organisaties, zoals AZ Groeninge, Hulpverleningszone Fluvia, Van Marcke, De Branding-De Waak, verschillende basisscholen, …

55 euro

“Het loon dat ze vandaag verdienen (55 euro) gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Dit jaar specifiek naar projecten in Burkina Faso, Oeganda en Ecuador, waar het verzamelde budget jongeren ondersteunt die nieuwe innovatieve en duurzame ondernemingen oprichten binnen de lokale voedingsindustrie”, zegt Bert Herrewyn, schepen van Mondiaal Beleid.

‘Hackatons’

Concreet worden er in Ouagadougou (Burkina Faso), Mbale (Oeganda) en Quito (Ecuador) tweedaagse ‘hackatons’ georganiseerd waar jongeren nieuwe ideeën uitwisselen rond ondernemen en de voedingsindustrie. Daarop volgt een trainingsprogramma van zes maanden met bedrijfsbezoeken, masterclasses door experts en lessen in business management dat de jongeren helpt om hun idee om te zetten in een concreet concept. De jongeren krijgen zo steun om klanten te vinden en een netwerk uit te bouwen dat hun bedrijf van start kan doen gaan. De 15 beste businessplannen worden verder financieel ondersteund.