350 ‘Knuffelduikers’ trotseren het ijskoude Noordzeewater voor het goede doel

Gelukkig compenseerde het lentezonnetje toch een beetje de ijzige zeebries toen zo’n 350 deelnemers van de Knuffelduik in Oostduinkerke het kille Noordzeewater instoven voor een moedige duik. De meesten deden het voor de leute maar vooral ook om het goede doel van vzw Kiekafobee te steunen dat elk jaar aan het evenement wordt gekoppeld.

Gelukkig compenseerde het lentezonnetje toch een beetje de ijzige zeebries toen zo’n 350 deelnemers van de Knuffelduik in Oostduinkerke het kille Noordzeewater instoven voor een moedige duik. De meesten deden het voor de leute maar vooral ook om het goede doel van vzw Kiekafobee te steunen dat elk jaar aan het evenement wordt gekoppeld.

Door corona werd de Knuffelduik die normaal rond Valentijn plaatsvindt, uitgesteld tot de paasvakantie. Maar echt lenteweer was het nog lang niet, want de thermometer wees amper 10 ° C aan… Dat kon de pret voor de Knuffelduikers niet bederven, want ambiance was er de hele zaterdag des te meer. Het evenement werd muzikaal ingezet door het showkorps van Jong El Fuerte, en rond het middaguur zetten karaokeband ’t Zingend Schip en Sam Gooris de tent op het strand op stelten. Om 14 uur was het tijd om de moedige ijsberen-voor-één-dag op te warmen met een half uurtje zumba. Daarna rende de hele bende met rode mutsjes het strand op, aangemoedigd door de massa toeschouwers.

Trouwen voor één dag

Voor heel wat Knuffelduikers is het een jaarlijkse traditie geworden, en sommigen komen van heinde en verre. Ook Koksijdse Dorine Geersens, schepen van toerisme, dook met haar clubje Stienestekers de zee in, uitgedost in hun bijenpakjes. Het Veurnse bedrijf Axintor doet al zo’n 10 jaar mee en in hun rode outfits met de letters van de firma op hun rug trotseerden ze de Noordzeegolven. Ook heel wat verenigingen, families en vrienden zijn elk jaar van de partij. Na hun moedige duik wachtte de deelnemers nog een stevige straal van de brandweerspuit om het zeewater weg te spoelen, en dan volgde de beloning: een dampend heet opwarmertje of een teusje van de lokale likeur ’t Juttertje.

In de tent wordt het feest verdergezet, met een optreden van de Faute Bendt. Voor wie het nog niet gek genoeg was: je kon ook in de rij aanschuiven voor een fotoshoot met mijnheer pastoor en ‘trouwen voor één dag’. De opbrengst van de Knuffelduik gaat naar de vzw Kiekafobie, een initiatief van Hans Hooyberg uit Lichtervelde. Hans verloor zijn zoon Maxim op jonge leeftijd aan kanker en vervulde Maxims laatste wens: een vakantie aan zee. Dat inspireerde Hans tot het project Noctiluca (‘licht in de duisternis’). Via tal van activiteiten én de Knuffelduik biedt de vzw een vakantie in Oostduinkerke aan kinderen met een levensbedreigende ziekte. Samen met hun gezin kunnen ze in een rolstoeltoegankelijk appartement voor 6 personen van een vakantie met gezonde zeelucht te genieten.