33.000ste Last Post Ceremonie in Ieper lokt massa volk

Na de eerste Last Post op 2 juli 1928 werd maandagavond de 33.000ste Last Post geblazen voor de Menenpoort die momenteel gerestaureerd wordt en recent is uitgeroepen tot Unesco-werelderfgoed. “Een Unesco-erkenning van de Last Post als immaterieel cultureel erfgoed? Als dat er nooit zou komen, doen wij toch gewoon voort. Tot in de eeuwigheid.”

“Dit is een speciaal record in het herdenken, waarop de Last Post Association terecht trots mag zijn”, speechte voorzitter Benoit Mottrie maandagavond tijdens de jubileumplechtigheid.

“Natuurlijk zou dit niet mogelijk geweest zijn zonder de toewijding van onze klaroeners, ceremoniële assistenten, bestuursleden en andere vrijwilligers. Ik dank hen allemaal, zij die er nu zij én allen uit het verleden.”

Mottrie benadrukte hun blijvende inzet. “Voor de verre toekomst. Tot in de eeuwigheid, zoals onze statuten het verwoorden. We onderschatten de omvang van deze taak niet. Als we de Last Post slechts één keer wensen te spelen voor elk van de 54.585 namen op dit gedenkteken, dan duurt dit tot 2090.”

Zo lang mogelijk

“Als we hetzelfde willen doen voor elke Commonwealth soldaat, die sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog in België, dan zou dit nog tot 2540. Is dit een realistische doelstelling? Alleen de tijd zal het vertellen.”

“Het enige dat we vanavond kunnen beloven, is dat de Last Post Association alles zal doen om dit zo lang mogelijk te blijven doen. Omdat dit het minste is wat de mensen verdienen wier namen op deze muren prijken en op de muren van zoveel andere begraafplaatsen en gedenktekens wereldwijd.”

Unesco-werelderfgoed

Een aantal begraafplaatsen en de Menenpoort werden onlangs erkend als Unesco-werelderfgoed. Meer dan tien jaar geleden werd een dossier ingediend om de Last Postplechtigheid te laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed.

“Dat zou natuurlijk een mooie bekroning zijn voor ons dagelijks werk, maar dat ligt niet in onze handen”, antwoordde Mottrie na de plechtigheid. “Als dat er ooit komt, dan is dat mooi meegenomen. En als dat er nooit komt, doen wij toch gewoon voort met onze dagelijkse plechtigheid. Tot in de eeuwigheid.” (TP)