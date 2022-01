31-jarige Delfine uit Eernegem is nieuwe Klets-ambassadrice: “Drink liever bier dan wijn”

De 31-jarige Delfine Ver Eecke uit Eernegem werd aangesteld als de nieuwe Klets-ambassadrice. Het komende jaar zal zij de verschillende bieren van brouwerij Bier en Karakter promoten. “Ik ben zelf een bierliefhebber en kijk er echt naar uit om de biertjes van de brouwerij te promoten op tal van evenementen.”

Eind 2020 zocht de lokale brouwerij Bier en Karakter uit Slypskapelle voor het eerst een ambassadrice om hun bieren in de kijker te zetten. “Bij de vorige verkiezing van de MOP’s, de Moorsleedse Ondernemers Prijzen werden we verkozen tot ambassadeur van de gemeente. We nemen graag die rol op en kwamen zo op het idee om een ambassadrice aan te stellen. Op onze flesjes Kletsbier word er een dame afgebeeld. Onze ambassadrice is als het ware de dame die op het flesje staat afgebeeld”, aldus meesterbrouwer Brecht Dumoulin. Marthe Demeulemeester (22) maakte vorig jaar via sociale media en op evenementen promotie voor onder andere Klets.

“Door coronacrisis waren dat minder evenementen dan gehoopt, maar onder andere onze rondrit werd een succes. We wilden dan ook heel erg graag het initiatief rond de ambassadrice verderzetten”, zegt Miguel Borry van de brouwerij.

Neef in Slypskapelle

Vorige maand werd de zoektocht naar de ambassadrice voor 2022 gestart. Uit een tiental kandidates werd voor de 31-jarige Delfine Ver Eecke uit Eernegem gekozen. “Mijn neef woont in Slypskapelle. Ik ben een groot liefhebber van bier. Ik drink het liever dan bijvoorbeeld wijn. Mede doordat ik nog even in Menen heb gewoond, kende ik Klets al. Ik kijk ernaar uit om ook de andere bieren te proeven en die te promoten”, zegt ze.

Door de coronacrisis zijn er momenteel weinig evenementen waar dit kan. “Ik hoop dat er daar verandering in komt en we terug onder de mensen mogen komen. Ik ben een sociaal persoon en stel graag de verschillende biertjes van de brouwerij voor.”

Bij brouwerij Bier en Karakter is men alvast enthousiast met hun nieuwe ambassadrice. “Delfine is een heel erg vlot persoon. Daarnaast lijkt ze toevallig ook op de dame die al enkele jaren op onze flesjes staat afgebeeld”, aldus Miguel.

(BF)