30 verwaarloosde kippen wachten op nieuwe thuis

Daisyfields Animal Sanctuary ontving donderdag 9 januari een dringende oproep van de politie of ze konden helpen bij het opvangen van 30 kippen die vrijwillig waren afgestaan. “Uiteraard zeiden we meteen ja. Wat we aantroffen, brak onze harten”, zegt Evelien Devriese (30). Na herstel zullen de kippen via opvangcentra Daisyfields in Aalbeke en Feathery Forest in Nukerke beschikbaar zijn voor adoptie.

De kippen waren zwaar verwaarloosd: onder de modder, koud, uitgehongerd en uitgedroogd. “Bij aankomst op onze sanctuary vlogen ze letterlijk op het eten af”, vertelt Evelien. Dit is de eerste keer dat Daisyfields zo’n grote groep verwaarloosde dieren tegelijk opvangt. De groep bestond uit 22 hennen, 6 kuikens en 2 hanen. Vooral voor vijf kippen was de situatie zorgwekkend. Twee van hen hebben intensieve medische zorg nodig en zullen daarom permanent bij Daisyfields blijven.

Samenwerking met andere sanctuaries

Omdat Daisyfields fungeert als crisisopvang, zijn ze afhankelijk van samenwerking met andere dierenopvangcentra. Maandag 13 januari hebben ze 22 hennen overgebracht naar Feathery Forest, geleid door Melanie Jaecques. “Vanaf nu zijn ze via haar ter adoptie!”

De kippen zaten onder de modder, hadden koud, waren uitgehongerd en uitgedroogd. © Daisyfields

Melanie had al 100 ex-legkippen die een huisje zoeken en nu wachten deze 22 hennen samen met hen op een nieuw thuis. “Dankzij haar steun kunnen we de druk op onze sanctuary verlichten en ons focussen op de dieren die extra zorg nodig hebben. Ook de overige dieren die tijdelijk bij Daisyfields verblijven hebben jouw hulp nodig. We zoeken nog een plekje voor twee hanen en zes krielkuikens.

Neem voor de hanen en kuikens contact op met Daisyfields via daisyfields_sanctuary@outlook.com of het nummer 0474/67.42.84. Voor de hennen kan je Melanie contacteren via hello@featheryforest.be of 0486/44.96.24.